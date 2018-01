Dezenove operários afegãos morrem em emboscada Uma emboscada armada por supostos rebeldes contra um ônibus no instável sul do Afeganistão resultou na morte de 19 operários nesta sexta-feira, informou o Ministério de Interior do país. O ataque começou quando uma bomba explodiu perto do ônibus pouco depois do meio-dia de hoje na província de Kandahar, disse Zemeri Bashary, um porta-voz do ministério. Alguns operários morreram na explosão. Os sobreviventes entraram em pânico e foram baleados pelos rebeldes, prosseguiu. Ao todo, 19 pessoas morreram e três ficaram feridas. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estavam no ônibus no momento da emboscada nem quem empregava os operários. Sabe-se apenas que as vítimas trabalhavam no setor de construção civil. O ataque ocorreu no distrito de Shorabak, uma área remota de Kandahar perto da fronteira com o Paquistão. Shorabak situa-se quase 200 quilômetros ao sul da cidade de Kandahar, capital da província de mesmo nome. Forças da coalizão no Afeganistão tem sofrido seus mais pesados ataques insurgentes desde que o regime Talebã caiu, no fim de 2001.