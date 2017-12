Dezesseis parentes morrem ao voltar de casamento na China O excesso de carga provocou o acidente que matou 16 pessoas de uma família no distrito de Hafeng. A caminhonete caiu num precipício de 80 metros, conforme informou a agência oficial Xinhua. "A caminhonete só estava autorizada a levar quatro pessoas, mas estava com 31 passageiros", disse o subdiretor da administração de segurança da província de Hubei, Liu Xiangdong. A família voltava de um casamento nesta terça-feira, quando o acidente aconteceu. O veículo era dirigido pelo noivo. Quatorze pessoas morreram na hora e outras duas no hospital. Seis feridos em estado muito grave continuam internados.