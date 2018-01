Dezessete são massacrados na Argélia Terroristas islâmicos assassinaram 17 pessoas em uma falsa barreira policial na região de Mascara, a 360 quilômetros ao oeste de Argel, segundo informações fornecidas hoje por residentes locais. Ontem, a imprensa argelina havia informado a morte de nove pessoas. Os fundamentalistas islâmicos também seqüestraram duas mulheres, enquanto três adolescentes estão desaparecidos. No massacre, ocorrido na estrada que liga as vilas de Hassine e Mahammadia, sete pessoas foram degoladas, 10 morreram queimadas dentro de seus veículos e cinco ficaram feridas. As vítimas, algumas das quais retornavam de uma praia na região de Monstaganem, viajavam em veículos que foram bloqueados pelo comando integrista na falsa barreira. Em 13 de agosto passado, 17 pessoas entre 17 e 40 anos foram assassinadas também em uma falsa barreira, levantada na via de ligação entre Relizan e Mascara. Estes repetidos assassinatos de civis são atribuídos pelo governo ao Grupo Islâmico Armado (GIA) e ao movimento Houmat Daawa Salafia, que se opõem às políticas do presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, depois de sua eleição em abril de 1999.