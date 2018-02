Dezoito mortos em acidente no Egito Dezoito pessoas morreram nesta sexta-feira, quando um ônibus bateu com um caminhão no sul do Egito, disse a polícia. O ônibus, que ia para o Cairo, bateu de frente com o caminhão a cerca de 400 quilômetros ao sul da capital, afirmou a fonte policial. O motorista e os passageiros do ônibus morreram, enquanto o motorista do caminhão foi internado em estado crítico. Os dois veículos estavam em grande velocidade, disse a fonte.