Dezoito pessoas morrem atropeladas por um trem na Índia

Dezoito pessoas morreram atropeladas por um trem no estado indiano de Gujarat, informou nesta quinta-feira, 28, uma fonte das autoridades ferroviárias do país. O acidente ocorreu na noite da última terça-feira, nas proximidades do município de Surat, quando um grupo de trabalhadores e suas famílias caminhavam pela via após saltar do trem na estação de Udhana, a três quilômetros de Surat. A Índia registrou vários acidentes relacionados com ferrovias nos últimos meses.