Dia de protestos pela paz em todo o mundo Neste sábado, milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil (veja mais abaixo), devem participar de manifestações contra uma nova guerra no Golfo Pérsico. Protestos estão previstos para acontecer em 528 cidades de 75 países em todos os continentes. Na Tailândia, a mobilização reuniu mais de 2 mil pessoas em frente à embaixada norte-americana, na capital Bangcoc, para protestar contra uma possível guerra contra o Iraque. Os manifestantes eram na maioria muçulmanos, apesar da religião predominante daquele país ser o Budismo. Cerca de 7% da população de 63 milhões de habitantes segue o Islamismo. Durante a manifestação o trânsito em frente à embaixada foi bloqueado por duas horas. Em seguida, os manifestantes se concentraram num parque público para ouvir discursos contrários à política americana. Na Jordânia, palestinos também realizaram protestos contra a guerra. Mil pessoas participaram de uma marcha no maior campo de refugiados palestinos naquele país. O protesto atraiu pessoas de todas as idades, que gritavam palavras de ordem contra os Estados Unidos e Israel. Há 1,5 milhão de palestinos vivendo em campos de refugiados na Jordânia, o que representa um terço da população. Brasil Serão realizadas hoje em várias cidades brasileiras manifestações contra a guerra no Iraque, que coincidirão com protestos em todo o mundo no chamado Dia Internacional de Mobilização Contra a Guerra - convocado pelo Fórum Social Mundial deste ano. As marchas estão sendo patrocinadas por várias organizações não-governamentais, entre elas o Greenpeace e grupos pacifistas israelenses e palestinos. Abaixo, algumas cidades brasileiras onde serão realizadas manifestações hoje: São Paulo - Concentração em frente ao Masp às 16 horas e caminhada até o Ibirapuera. Rio de Janeiro - Concentração na Praia do Leme, diante do Hotel Meridien, às 15 horas. Brasília - Passeata no Parque da Cidade, que partirá às 9 horas do Quiosque do Atleta. Salvador - Concentração em Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves, às 14h30. Belo Horizonte - Concentração na Praça da Estação, às 10 horas. Florianópolis - Manifestação de bicicleta, saída diante da Catedral, às 10 horas. Também estão programados protestos em Campinas e Ribeirão Preto (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) Macapá (AP), Natal (RN) e Goiânia (GO). No domingo, no Maracanã, será realizado o "Clássico Guerra Não" - Flamengo x Botafogo, que mobilizará os torcedores contra a guerra no Iraque.