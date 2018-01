Dia de São Patrício se estendem aos EUA As celebrações pelo Dia de São Patrício (St. Patrick´s Day) se espalharam pelos EUA, lideradas pela mais antiga e maior parada, interrompida por um minuto de silêncio em memória dos mortos da cidade vítimas do terrorismo. Enquanto as gaitas de fole tocavam os primeiros acordes do "God Bless America" ("Deus Salve a América"), milhares de participantes da marcha e centenas de milhares de espectadores ao longo da Quinta Avenida olharam no sábado em silêncio para o lado sul da cidade, onde estavam as torres gêmeas do World Trade Center. A parada, como outras através do país, foi marcada por pequenos mas tocantes tributos às vítimas, mas isto não impediu que o clima da festa fosse contaminado pelo tradicional bom-humor dos irlandeses. O presidente americano, George W. Bush, desfilou ao lado dos políticos e bombeiros de Chicago, uma cidade tão irlandesa que até o rio local tornou-se verde para a ocasião. Na Irlanda, país que tem São Patrício como padroeiro, a parada principal aconteceu na capital, Dublin, mas - pela primeira vez - sem a presença da presidente irlandesa, Mary McAleese, que participou da celebração em Nova York. Os organizadores calcularam que cerca de 500.000 pessoas acompanharam a marcha entre a St. Patrick´s Cathedral, a catedral que homenageia o padroeiro, do lado sul da cidade, até a Praça Parnell, do lado norte. Bandas dos EUA, Alemanha e Noruega acompanhavam o desfile. Em Londres, milhares de pessoas ocuparam as ruas para participar do festival de São Patrício e assistir na Trafalgar Square ao espetáculo de música e dança irlandesas. O prefeito de Londres, Key Livingstone, disse que a celebração era um reconhecimento à contribuição do povo irlandês à cidade.