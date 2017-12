Dia de violência no Iraque deixa ao menos 22 mortos Um carro-bomba explodiu no fim da tarde de hoje num mercado de rua numa área xiita do bairro predominantemente sunita de Dora, sudoeste de Bagdá, matando 22 pessoas e ferindo pelo menos 28, segundo a polícia local. Crianças aterrorizadas gritavam e mulheres que perderam parentes praguejavam contra os terroristas, em meio a destroços e poças de sangue. O veículo estava estacionado no local, mas as autoridades acreditam que o alvo eram policiais de uma delegacia situada a apenas 30 metros do local dos explosivos, detonados por controle remoto. Vários carros e lojas ficaram em chamas. Um iraquiano suspeito de ter acionado o comando da bomba foi preso nas imediações do mercado. Por ter população mista xiita e sunita, o bairro de Dora se tornou um dos mais perigosos de Bagdá depois da queda de Saddam Hussein. Quase diariamente explodem carros-bomba ou artefatos deixados diante de lojas ou restaurantes. Pelo menos outras 8 pessoas foram mortas e mais de 30 feridas em outros atentados e ataques de franco-atiradores hoje em Bagdá e na cidade de Baquba, a nordeste, onde bombas explodiram diante de salões de beleza e lojas de bebidas alcoólicas - alvos de grupos extremistas islâmicos que se opõem à influência ocidental. Ataques com carros-bomba são geralmente obra de grupos extremistas sunitas, contrários ao governo dominado por xiitas e curdos e à ocupação americana do país. Desde as eleições parlamentares de dezembro, caiu sensivelmente o número de mortos em atentados, especialmente por causa da ampla oposição da população e dos líderes religiosos sunitas, interessados em obter um acordo com xiitas e curdos para a formação de um governo que atenda também a seus interesses. No entanto, persiste o impasse nas negociações entre os grupos políticos e religiosos iraquianos. Hoje, o secretário britânico de Relações Exteriores, Jack Straw, fez um chamado aos líderes iraquianos para que entrem num acordo que permita a formação de um governo de união nacional, no qual todas as vertentes estejam representadas. "Este é um momento crucial para o povo do Iraque", disse Straw após reunir-se com o presidente iraquiano, Jalal Talabani. "A comunidade internacional, particularmente aqueles de nós que desempenharam um papel na libertação do Iraque, obviamente têm interesse num Iraque próspero, estável e democrático". Mas a tensão sectária só tem aumentado. Hoje, o corpo do porta-voz do partido sunita Conselho do Diálogo Nacional, Saad Jarallah, foi enterrado, quatro dias depois dele ter desaparecido a caminho do trabalho. O corpo foi encontrado crivado de balas num necrotério da capital. "Depois desse incidente, não existe escolha para os iraquianos, a não ser se proteger e confrontar todos os agressores", reagiu o líder do partido, Khalaf al-Ilyan. "Eles não devem esperar proteção do governo". A ministra da Migração iraquiana, a curda Suhaila Abed Jaafar, escapou hoje de um atentado a bomba contra seu comboio em Bagdá. Três de seus guarda-costas ficaram feridos. Foguetes foram disparados hoje contra uma base britânica em Amara, sem causar feridos. Outra base britânica em Basra havia sido atingida por quatro foguetes na noite de segunda-feira. Os ataques ocorrem em meio a uma crescente revolta popular envolvendo a recente divulgação de um vídeo mostrando soldados britânicos espancando jovens manifestantes iraquianos durante um protesto em 2004 em Amara.