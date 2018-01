Dia 'De Volta para o Futuro' ganha uso político

Cinéfilos ao redor do mundo participam de várias comemorações em alusão à chegada de Marty McFly, personagem de Michael J. Fox, ao futuro - na segunda parta da trilogia De Volta para o Futuro -, representado na trama nesta quarta-feira, 21/10/2015.

Mas não são apenas os fãs das aventuras de McFly e do cientista Doc, interpretado por Christopher Lloyd, que se manifestaram. Alguns dos políticos mais importantes e influentes e algumas empresas famosas também entraram na onda e mostraram conhecimento sobre o filme.

Veja abaixo algumas da manifestações do 'Dia De Volta para o Futuro':

- Casa Branca

Em sua conta no Twitter, a Casa Branca convidou seus seguidores para participar de uma série de Hangouts com alguns dos especialistas e cientistas mais inovadores do país ao long de todo o dia. Acompanhe as discussões em https://t.co/9ge7LdvA3R

Happy #BackToTheFuture Day! Join a Google+ Hangout on time travel right now ? https://t.co/9ge7LdvA3R pic.twitter.com/LrRN7uMUq0 — The White House (@WhiteHouse) 21 outubro 2015

- Marco Rubio

Em vídeo divulgado no YouTube, o pré-candidato republicano à Casa Branca, utilizando artes que imitam as do filme, diz: "Agora que estamos aqui, (o futuro) é mais parecido com uma explosão do passado"

- Carly Fiorina

Outra pré-candidata republicana que utilizou a data para angariar simpatizantes. Com uma voz que imita a de Doc, o vídeo de Carly diz: "21 de outubro de 2015? Claro, essa é a data em que as pessoas podem começar a mudar o futuro. Faça isso hoje, antes que seja tarde demais."

- David Cameron

Ao responder ao líder da oposição Jeremy Corbyn sobre questões do orçamento, Cameron disse: "Hoje, comemoramos aquele grande filme, De Volta para o Futuro, e não estou surpreso de que muitas das pessoas sentadas atrás de mim deveriam, digamos, entrar naquele DeLorean, voltar para 1985 e ficar por lá"

David Cameron made a #BackToTheFuture joke at Jeremy Corbyn's expense during #PMQs. Watch here: https://t.co/I8csHn3brj — Sky News (@SkyNews) 21 outubro 2015

- Parlamento britânico

Também no microblog, a conta oficial do Parlamento britânico questionou se Marty e Doc chegariam na sede do Legislativo britânico para explorar seus "1000 anos de história"

- KLM

A empresa holandesa de aviação usou o sistema de entretenimento de seus aviões para mostrar um contador de data similar ao visto no filme. No Twitter, a KLM citou Doc: "Estradas? Para onde vamos, não precisamos de estradas".

'Roads? Where we are going we don't need roads.' #backtothefuture pic.twitter.com/5GkbleIFvy — Royal Dutch Airlines (@KLM) 21 outubro 2015

- Nike

Os tênis que se amarram sozinhos são uma dos objetos do filme mais "aguardados" pelos fãs que sonham com as invenções de Doc. O último tuíte da Nike, na terça-feira, foi endereçado ao ator Michael J. Fox com a frase "nos vemos amanhã", o que levou algumas pessoas a sugerirem que a empresa pode exibir nesta quarta uma versão funcional do aparato.

