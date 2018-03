Diálogo com Farc avança, diz senadora

A senadora colombiana e mediadora de um acordo entre governo e guerrilha, Piedad Córdoba, anunciou ontem que as negociações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) registraram avanços "importantes". Entretanto, Piedad não deu mais detalhes sobre o tema. "Estamos chegando a um ponto em que o que pensávamos que não iria acontecer está acontecendo", afirmou durante entrevista em Caracas, na Venezuela. Piedad atua como mediadora entre o governo colombiano e as Farc, ao lado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. "Acredito que o trabalho que estamos fazendo, sem presa, mas também sem interrupções, não busca especulações nem ações espetaculares." A senadora ainda disse que ela e Chávez acreditam que a concretização do acordo com a guerrilha abrirá uma "janela para um acordo de paz" que poderá pôr fim ao conflito armado na Colômbia. Na segunda-feira, Piedad viaja para os EUA, onde se reunirá com funcionários do Departamento de Estado e congressistas para discutir o acordo humanitário. As Farc mantêm sob seu poder um grupo de 46 reféns políticos que pretendem trocar por 500 guerrilheiros presos. No entanto, a guerrilha exige que o governo desmilitarize uma área do país para fazer a negociação. O presidente colombiano, Álvaro Uribe, opõe-se a essa exigência e afirma que não cederá nessa questão.