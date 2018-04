'Diálogo é única solução' para a crise política no Líbano, diz Hariri

BEIRUTE - O primeiro-ministro interino do Líbano, Saad Hariri, disse nesta quarta-feira, 14, que o diálogo é a única forma de resolver a crise política na qual o país mergulhou na quarta-feira, quando o bloco da oposição, que inclui o partido radical xiita Hezbollah, deixou o gabinete ministerial e derrubou o governo.

De acordo com o premiê, "não há alternativa a não ser o diálogo". Os comentários de Hariri são os primeiros desde o colapso. Ele voltou nesta sexta-feira ao país e foi apontado pelo presidente libanês, Michel Suleiman, para permanecer no cargo até que um novo líder seja escolhido. As consultas com os parlamentares começam na segunda-feira.

A decisão do Hezbollah de deixar o governo é uma represália à relutância do governo de Hariri em protestar contra as investigações da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o assassinato do ex-premiê Rafik Hariri, pai do atual líder, em 2005.

Fontes ligadas ao tribunal da ONU e o próprio chefe do Hezbollah, Nassan Nasrallah, acreditam que membros do grupo radical serão indiciados por participação no crime. O Hezbollah nega envolvimento e afirma que o assassinato de Hariri, em um atentado a bomba, foi armação de Israel. O grupo ainda acusa Saad Hariri de ter cedido "às pressões do Ocidente".

O Hezbollah, apoiado pelo Irã e pela Síria, é atualmente a maior força militar do Líbano. O grupo também quer expandir seu poder político e por isso quer colocar um aliado no cargo de primeiro-ministro. Políticos vinculados ao grupo afirmam que seria inútil mater Hariri no poder, mas membros da coalizão governista afirmam que não há opção. O atual premiê tem grandes índices de popularidade.

A composição do governo libanês é sempre fruto de prolongadas negociações e é formado por 30 ministros. O atual bloco opositor é formado por xiitas e cristãos, enquanto o governista, do premiê Hariri, é composto por sunitas e cristãos radicais.

A lei libanesa prevê que todo governo deve incluir representantes de todas as religiões do país - xiitas. sunitas, druzos e cristãos. Com a saída da oposição e do Hezbollah, a coalizão torna-se ilegal, já que não tem representantes xiitas.

O Líbano é um Estado sectário, já que não existe maioria religiosa. Os cristãos, sunitas e xiitas representam aproximadamente um terço da população cada. Censos não são realizados, o que inviabiliza a determinação de números exatos.