Diálogo nuclear pode acontecer no final de outubro em Pequim

As conversas de seis lados para reativar a desnuclearização de Pyongyang podem ser retomados no final deste mês de outubro em Pequim, informou nesta segunda-feira, 13, a agência sul-coreana de notícias Yonhap. Segundo o porta-voz do Ministério sul-coreano de Assuntos Exteriores, Moon Tae-yong, o calendário da reunião de seis lados será determinado entre a Cúpula da Ásia e Europa - que acontecerá em Pequim entre os dias 24 e 25 de outubro - e as eleições presidenciais nos Estados Unidos do dia 4 de novembro. No entanto, o porta-voz disse que não houve nenhuma notificação a respeito por parte da China, país anfitrião do diálogo nuclear.