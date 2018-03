Diálogo nuclear será retomado na quinta-feira, diz Seul

O principal negociador sul-coreano no diálogo nuclear, Kim Sook, disse nesta terça-feira, 8, que as negociações de seis lados sobre a desnuclearização da Coréia do Norte serão retomadas na quinta-feira em Pequim. "A reunião de seis lados será retomada no dia 10 (de julho) à tarde", disse Kim antes de viajar a Pequim, onde participará deste encontro destinado a pôr fim ao programa nuclear norte-coreano. O negociador sul-coreano assegurou que a próxima reunião de seis lados discutirá o mecanismo para verificar a declaração nuclear norte-coreana, entre outros temas, para avançar na desnuclearização de Pyongyang. Kim deve assistir a um encontro preliminar com seus colegas dos outros países participantes do diálogo nuclear - Coréia do Norte, Estados Unidos, Japão, China e Rússia. A reunião de seis lados será retomada depois de a Coréia do Norte entregar em junho seu inventário nuclear e de destruir a torre de esfriamento na usina nuclear de Yongbyon. Em resposta a estes gestos, os Estados Unidos iniciaram o processo para retirar o país comunista da lista dos promotores do terrorismo. O negociador sul-coreano assegurou que a próxima reunião de seis lados discutirá o mecanismo para verificar a declaração nuclear norte-coreana, entre outros temas, para avançar na desnuclearização de Pyongyang.