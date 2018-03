Diálogo para governo do Zimbábue é paralisado, dizem oficiais

Oficiais que integram as negociações para a formação do governo compartilhado entre o governo e a oposição do Zimbábue afirmaram nesta segunda-feira, 28, que as conversas foram interrompidas. Membros do partido do governo e do opositor Movimento para a Mudança Democrática (MDC) estavam na África do Sul para discutir a formação de um governo de união nacional que permitiria que o país saia da crise política. Dois oficiais, que falaram sob anonimato porque os partidos concordaram em não dar detalhes das negociações para a imprensa, disseram que os representantes do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, estão retornando ao país nesta segunda. Outro oficial, no Zimbábue, disse que os dois negociadores - o ministro da Justiça Patrick Chinamasa e Nicholas Goche, ministro da Administração Pública - podem estar voltando ao país para consultar Mugabe sobre o seu mandato. Ele afirmou que ainda não está claro se as discussões entraram em recesso ou foram interrompidas e que o líder opositor, Morgan Tsvangirai, deixou o país, também nesta segunda, para encontrar com os seus representantes em Pretória, na África do Sul. O partido de Mugabe e duas facções do MDC deram início a negociações mediadas pela África do Sul a fim de criar um governo de unidade nacional capaz de superar o impasse em torno da vitória de Mugabe no segundo turno da eleições, no dia 27 de janeiro. A oposição diz que 120 de seus simpatizantes foram mortos e que muitos outros foram torturados ou espancados desde o primeiro turno das eleições, no dia 29 de março, que Tsvangirai venceu, mas no qual não conseguiu conquistar um número suficiente de votos para evitar um segundo turno. Mugabe culpa a oposição pela onda de violência.