Diálogos de paz entre Colômbia e ELN continuarão em Cuba Uma reunião entre o chanceler cubano, Felipe Pérez Roque, e o presidente eleito da Colômbia, Álvaro Uribe, determinou que as negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN), a segunda maior guerrilha colombiana, continuarão a ser realizadas na ilha comunista, confirmou uma fonte que participou do encontro. A reunião, realizada em 29 de junho no porto caribenho de Cartagena, desperta a esperança de que o processo de paz com o ELN apresente progressos, depois de anos de aproximações infrutíferas, indicou a fonte, que pediu para não ser identificada. "Uribe manifestou (a Pérez Roque) que para a Colômbia era muito útil a ajuda de Cuba e que ele apreciava a discrição com que a ilha estava manejando os encontros", disse a fonte. Por sua vez, "os cubanos manifestaram sua preocupação com a violência e reafirmaram sua vontade de continuar ajudando na construção da paz com o ELN". Uribe foi eleito por ampla maioria, no primeiro turno das eleições, com a promessa de restabelecer o império da lei e de combater as guerrilhas, depois de fracassados diálogo de paz realizados entre o governo do presidente Andrés Pastrana e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o maior grupo guerrilheiro do país. Há um mês, Pastrana decretou a suspensão dos encontros com a ELN, guerrilha inspirada na revolução cubana, por considerar que não havia disposição para a paz por parte dos rebeldes.