Diante de ameaças, Fox transfere comemorações da Independência O medo da violência na capital fez com que o presidente Vicente Fox transferisse as comemorações pelo Dia da Independência do país para a cidade de Dolores Hidalgo. Centenas de pessoas foram às ruas com bandeiras de "Viva Mexico" para ouvir o discurso do presidente. Aliados do candidato derrotado nas eleições de julho, Andres Manuel Lopez Obrador, fizeram suas próprias comemorações na Cidade do México. Os protestos na capital foram desfeitos depois de semanas de conflitos e manifestações contra o resultado do pleito e as supostas fraudes eleitorais. Vicente Fox, que permanece no cargo até dezembro, deu "o grito" de independência na cidade de Dolores Hidalgo, a 270 quilômetros da capital, onde, em 1810, Miguel Hidalgo deu início ao processo de independência em relação à Espanha. Na sexta-feira, um porta-voz da presidência afirmou que grupos radicais estavam programando uma onda de protestos violentos na capital do país durante este sábado. "O único fator que foi levado em consideração foi a segurança da vida das pessoas", afirmou Ruben Aguilar, de acordo com a agência de notícias Reuters. López Obrador O candidato à presidência pelo PRD, Manuel López Obrador, anunciou o fim dos protestos na capital e o início de uma nova estratégia política. Depois de 48 dias de resistência pacífica, deu por finalizados os protestos para a recontagem dos votos no centro histórico da cidade e no Zócalo, que ficaram bloqueados por aliados de Obrador. Entretanto, Obrador anunciou que não vai se render e vai iniciar uma nova estratégia política, segundo o jornal espanhol El País. Depois de abandonar a Praça da Constituição, Obrador afirmou que vai continuar "lutando sem vacilar". O candidato pelo Partido da Revolução Democrática agradeceu seus seguidores que permaneceram nos locais de protesto. A nova estratégia política anunciada por Obrador é viajar pelo país para reforçar o movimento encabeçado por ele.