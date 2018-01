Diário diz que Obrador pode ser uma ameaça à democracia Um editorial do diário britânico The Times afirma que os protestos do candidato derrotado nas eleições mexicanas, o centro-esquerdista Andrés Manuel López Obrador, representam uma ameaça à democracia no país. O jornal diz que a derrota por apenas 244 mil votos causou frustração e raiva compreensíveis, mas alega que o comportamento de López Obrador - pedindo a recontagem dos votos e acusando seu rival, Felipe Calderón, e o presidente Vicente Fox de ilegalidades - é irresponsável e injustificável. "Nenhum dos observadores internacionais europeus encontrou irregularidades. Não há evidência de manipulação de votos. E mesmo que seja irritante perder por um mero 0,6% dos votos, a esquerda não tem base para um questionamento judicial", diz o texto. O The Times defende que a recusa em reconhecer a derrota pode exacerbar antigas tensões dentro do México e afirma que López Obrador deve "evitar tal provocação inconseqüente antes que seja tarde demais." O jornal americano The New York Times também trata das eleições mexicanas em um artigo, dizendo que quem venceu nas urnas "não é nem de perto tão importante quanto quem perdeu", em uma referência ao mau desempenho do Partido Revolucionário Institucional (PRI) nas urnas. O jornal frisa que "o candidato do PRI, que governou o país com mão de ferro por 70 anos, não ganhou em um estado sequer. Pior, o PRI, como o partido é conhecido, perdeu a maioria no congresso, caindo da maior facção na casa para a terceira maior." Para o colunista, a questão agora é se os dois principais partidos - O Partido de Ação Nacional e o Partido Revolucionário Democrático - podem aprender a trabalhar juntos depois de uma eleição dividida.