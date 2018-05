Diário reúne 390 anos de história de Nova York No início do século passado, o escritor e humorista americano Mark Twain sentenciou: "Nova York está cheia demais". Esta e outras curiosidades sobre a maior cidade dos EUA, de 8 milhões de habitantes, foram editadas em um diário com relatos feitos por moradores ou visitantes entre 1609 e 2009 e reunidos pela escritora Teresa Carpenter.