Diarréia causa 81 mortes em Jacarta

Pelo menos 81 pessoas morreram nos últimos dias, no norte da cidade de Jacarta, por causa de um surto de diarréia provocado pela escassez de água potável. A falta de água limpa desde a terça-feira passada em amplas áreas da capital causou um grande aumento dos casos de diarréia na cidade, informou o jornal. O Governo da capital indonésia reconheceu que 31 distritos da capital, 29 deles no norte, sofreram cortes da provisão depois que um incêndio afetasse as instalações de distribuição de água potável. O hospital de Koja se encontra lotado de pacientes com diarréia e no sábado os médicos não puderam impedir a morte de um bebê de sete meses que faleceu por causa de desidratação. Em novembro, a cidade registrou cerca de 200 casos de diarréia por semana, e a administração enviou equipes aos diversos poços que abastecem de água a cidade para determinar quais estão infectados.