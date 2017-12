Diarréia mata crianças em hospital pediátrico de Bagdá No Hospital-Escola Geral para Crianças de Bagdá, crianças morrem todas as semanas de diarréia por conta do saneamento ruim, falta de equipamentos e equipe despreparada. A diarréia é comum no calor do verão. Ali, de três meses, contorce o corpo e chora, mas o som é quase inaudível. Ele está tão ruim de diarréia e desnutrição que sua mãe teme que não sobreviva. Os médicos também têm suas dúvidas. Mas, perguntados se a vida de Ali estaria em risco caso o menino fosse internado num hospital europeu, respondem que não. Embora melhorar as condições do atendimento médico seja uma meta citada pela ocupação americana, a saúde no Iraque ainda é cara e escassa. Freqüentemente, os remédios têm de ser comprados no mercado aberto, a preços proibitivos. Baratas correm pelas alas do hospital, e não é incomum ver poças de urina pelos corredores. O cheiro dos banheiros é intenso e invade outras áreas do edifício; esgoto às vezes corre pelo chão. Grupos internacionais de apoio humanitário cortaram suas operações no Iraque, por conta da situação precária de segurança no país. Médicos do hospital dizem que equipes militares americanas e de diversos grupos de auxílio internacional estiveram no local fazendo listas dos suprimentos necessários, mas que nada chegou.