Dicionário registra "Brazilian" como estilo de depilação A nova edição do Dicionário Oxford traz um novo significado para a palavra Brazilian: "Estilo de depilação no qual quase todos os pêlos pubianos da mulher são retirados, permanecendo apenas uma pequena faixa central". O novo verbete, que vem logo abaixo do significado tradicional de nativo ou nacional do Brasil, foi incluído na mais respeitada referência da língua inglesa britânica, oficializando o uso generalizado da palavra pela indústria da beleza, explicou Catherine Soanes, uma das editoras do dicionário. "O uso da palavra vem daquela imagem famosa de brasileiras na praia com biquínis pequenos para os nossos padrões e que exigem uma depilação, digamos assim, um tanto radical. A indústria da beleza acabou transformando isso em uma marca para vender um tipo de serviço", disse a editora à BBC Brasil. Segundo ela, os brasileiros não deveriam ver a inclusão do novo verbete de maneira pejorativa: "Eu sei que é um tema delicado, mas existe também a depilação Hollywood, que é ainda mais intensa e que não sobra nada", brinca a editora. A nova acepção entrou para a última edição do Dicionário Oxford em um grupo de três mil novas palavras e verbetes. "Quando percebemos que uma palavra está sendo usada há mais de dois anos e que já não é mais uma gíria de grupos específicos, estudamos a inclusão dela no dicionário", explicou Soanes. Entre as novas palavras incluídas no dicionário, está também o verbo to egosurf (egosurfar, numa tradução literal), que seria o ato de pesquisar referências ao próprio nome na internet ou de visitar a própria página eletrônica. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.