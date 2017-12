Dick Cheney chega de surpresa a Bagdá O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, chegou nesta quinta-feira a Bagdá numa visita-surpresa às tropas por ocasião da festa de Ação de Graças, informou a televisão estatal iraquiana "Al-Iraqiya". A festa de Ação de Graças, uma das mais importantes nos EUA, têm sido marcada nos últimos anos por visitas de dirigentes americanos. Analistas iraquianos relacionaram a visita de Cheney com a reunião prevista para a próxima semana na Jordânia entre o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, e o presidente americano, George W.Bush. O vice-presidente deve viajar também à Arábia Saudita, após sair do Iraque, segundo um comunicado do escritório de Cheney divulgado hoje pela rádio iraquiana-americana "Sawa". A visita de Cheney ocorre no mesmo dia em que o Exército americano anunciou a morte, na quarta-feira, de três de seus soldados em uma "operação de combate" na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque.