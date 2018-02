Dick Cheney é internado com dores no peito O ex-vice-presidente norte-americano Dick Cheney foi hospitalizado ontem à noite em Washington após sentir dores no peito. Cheney, de 69 anos, que recentemente se tornou um duro crítico do governo do presidente Barack Obama, tem um longo histórico de problemas cardíacos - em 1978 sofreu quatro enfartes. O mais recente ocorreu em novembro de 2000, pouco depois que ele e George W. Bush foram reeleitos. Um ano depois, o ex-vice-presidente republicano colocou um marca-passo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.