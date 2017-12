Dick Tracy e Mary Poppins tiram título de eleitor nos EUA Autoridades eleitorais desconfiaram de que algo estava errado quando viram títulos de eleitor emitidos para Dick Tracy, Mary Poppins, Michael Jordan e George Foreman. Avisado, o xerife do condado de Defiance, no Estado de Ohio, prendeu Chad Staton por apresentar formulários falsos de alistamento eleitoral. Também está sob investigação a denúncia de que ele teria sido pago com cocaína por seus esforços. Saton, de 22 anos, preencheu mais de 100 formulários de registro eleitoral, segundo o xerife David Westrick. "Staton iria ser pago para cada pessoa que ele convencesse a se alistar para votar", explicou Westrick. "Mas ele preferiu preencher todos os formulários sozinho".