Diferentes ataques matam ao menos 3 e ferem 11 em Bagdá Pelo menos três pessoas morreram neste domingo, 3, entre elas um policial, e 11 ficaram feridas em vários ataques em Bagdá, um dos quais foi perpetrado com um carro-bomba, informaram fontes policiais iraquianas. As fontes explicaram que a explosão de um carro-bomba, que estava estacionado no bairro de Al-Durra, no sul da capital iraquiana, custou a vida de um civil e feriu outros quatro. No mesmo bairro, uma bomba explodiu em um cruzamento e feriu dois civis. No centro de Bagdá, a explosão de outra bomba deixou um morto e três feridos na rua Al-Kifah, acrescentaram as fontes. Em outro incidente, vários insurgentes atacaram uma patrulha da polícia iraquiana no bairro de Al-Adamiya, no norte de Bagdá, e mataram um policial. Outros dois agentes ficaram feridos no atentado e foram levados a um hospital próximo, segundo as fontes. Os novos ataques ocorrem em meio ao plano de segurança Aplicamos a Lei, que entrou em vigor no último dia 14 em Bagdá e seus arredores, para pôr fim à violência entre sunitas e xiitas.