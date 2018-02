Dilma convida Chávez para cúpula

Na cúpula será selada a entrada da Venezuela no bloco, depois de a decisão ter sido tomada na reunião do Mercosul ocorrida em Mendoza, na Argentina. Na mesma ocasião, os membros do bloco decidiram suspender o Paraguai em razão do rápido processo de impeachment imposto ao ex-presidente Fernando Lugo.

No entanto, a decisão política de incluir a Venezuela no Mercosul, durante a campanha eleitoral em que Hugo Chávez tenta a reeleição, ainda pode esbarrar em questões técnicas e econômicas.