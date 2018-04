Dilma diz que Brasil manterá ajuda ao Haiti

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff (PT) reafirmou nesta quarta-feira, 12, que o Brasil está determinado a continuar ajudando na reconstrução do Haiti, exatamente um ano após o terremoto que devastou o país caribenho, o mais pobre das Américas.

Em nota distribuída à imprensa, Dilma se solidariza com o povo haitiano e destaca o trabalho dos soldados brasileiros que participam da Missão da Organização das Nações Unidades (Minustah) e que contribuem para a recuperação da infraestrutura do país.

"Quero me associar aos que participam, em todo o mundo, de cerimônias rememorativas dessa imensa tragédia que se abateu sobre aquele povo irmão. Esse é um momento de reflexão, de lembrarmos as vítimas, e de conclamarmos a comunidade internacional para um renovado esforço em prol da recuperação do país, que ainda vive uma situação de extrema gravidade", afirma a presidente na nota.

Dilma também presta uma homenagem aos 18 militares brasileiros, à médica e humanista Zilda Arns e ao Representante Adjunto da ONU para o Haiti, Luiz Carlos da Costa, que morreram no terremoto.

Cerimônia

Em homenagem aos brasileiros mortos na tragédia, o Exército realiza às 17 horas uma cerimônia no Teatro Pedro Calmon, no Setor Militar Urbano, em Brasília. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, participará da solenidade.

Desde 2004, os militares brasileiros participam Minustah, junto com representantes de 18 países. A indenização de R$ 500 mil a cada família foi paga no último dia do ano passado, segundo o Ministério da Defesa. Os dependentes dos militares também podem solicitar o benefício de R$ 510 por mês para cobrir despesas com educação.