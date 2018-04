Dilma diz que haitianos são bem-vindos no Brasil, mas condena ação de coiotes

A presidente Dilma Rousseff disse no Haiti que os brasileiros estão de braços abertos para receber haitianos que optem por viver no país, mas que ambas as nações precisam impedir a atuação de grupos criminosos que agenciam ilegalmente o deslocamento de pessoas entre o país caribenho e o Brasil.

Dilma afirmou que esses grupos submetem os migrantes a situações desumanas, além de cobrar taxas escorchantes.

Ela lembrou que o governo brasileiro recentemente autorizou a emissão de 100 vistos mensais para haitianos que queiram se mudar para o Brasil e cobrou que a iniciativa seja divulgada à população haitiana.

Dilma também comentou o início da retirada das tropas da ONU presentes no Haiti, que são chefiadas pelo Brasil. As tropas deverão ser reduzidas em quase 20% até outubro. Para ela, porém, a saída das tropas deve acontecer de forma responsável.

Antes do discurso de Dilma, o presidente haitiano, Michel Martelly, agradeceu pela visita da brasileira e pelos vários programas de cooperação que o Brasil mantém com o Haiti, mas pediu que as empresas brasileiras também voltem os olhos ao país e invistam lá.