Dilma diz torcer para que Egito se torne democrático A presidente Dilma Rousseff disse hoje que torce para que o Egito seja um país democrático, em rápida entrevista no aeroporto Jorge Newbery (Aeroparque), em Buenos Aires, antes de embarcar para o Brasil. Ela ressaltou a importância do país na região do Oriente Médio. "O governo brasileiro, como qualquer governo do mundo, olha com expectativa a situação do Egito e torce para que ele se torne um país democrático e torce para que seu povo tenha todas as condições de desfrutar o desenvolvimento", afirmou.