Dilma e Patriota parabenizam Hugo Chávez pela reeleição

RIO DE JANEIRO - A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, conversou nesta segunda-feira, 8, com o presidente reeleito na Venezuela, Hugo Chávez, e elogiou a eleição no país, marcada por alto índice de comparecimento às urnas e baixo número de votos nulos. Na conversa, Dilma reafirmou que o Brasil está pronto para colaborar com a Venezuela na construção de uma América do Sul mais justa e igualitária, "mediante o fortalecimento dos mecanismos bilaterais e de integração regional".

Os chanceleres do Brasil, Antonio Patriota, e do Chile, Alfredo Moreno, também felicitaram o presidente Chávez por sua terceira reeleição. Segundo Patriota, a votação no país vizinho é um momento de celebração da democracia. Ele elogiou a tranquilidade e a liberdade do processo eleitoral, e lamentou os episódios isolados de violência.

"O importante é a suavidade do processo e o reconhecimento sem qualquer questionamento", disse Patriota, acompanhado do chanceler chileno, que está em visita ao Brasil, numa alusão a forma como o opositor Henrique Capriles aceitou a derrota nas urnas. Patriota disse ainda que telefonou para o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, para parabenizá-lo pelo resultado.

Já Moreno destacou o exercício democrático 'impecável' na Venezuela, que representa um novo passo em direção à democracia na América Latina. "A democracia é o melhor sistema criado para dirigir os países", disse o ministro chileno.

Patriota e Moreno fizeram estas declarações durante a inauguração de um seminário sobre as relações bilaterais entre Brasil e Chile, que ocorre no Rio de Janeiro.

