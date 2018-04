Dilma envia carta a Napolitano sobre caso Battisti A presidente Dilma Rousseff encaminhou carta ao presidente italiano, Giorgio Napolitano, sobre o caso Cesare Battisti, no último dia 24. No texto, ela agradece a gentileza das manifestações de Napolitano à sua chegada à presidência do Brasil e lamenta "a divergência que se estabeleceu sobre a extradição" do ex-ativista italiano.