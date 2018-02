Dilma está na Itália para missa do papa na terça-feira

Os ministros Antonio Patriota (Relações Exteriores), Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência), Aloizio Mercadante (Educação) e Helena Chagas (Comunicação Social), que acompanham Dilma na Itália, não participarão do encontro da presidente com o papa, segundo assessores. Entre este domingo e terça-feira, Dilma poderá se reunir com alguns presidentes e primeiros-ministros que também estão na Itália. A presidente tem a agenda livre hoje e amanhã, e seus compromissos até terça ainda não foram definidos.

Após a eleição do papa Francisco, a presidente divulgou uma mensagem, na qual disse que: "Os católicos do Brasil aguardam com expectativa a vinda de Francisco ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. Maior país em número de católicos, o Brasil acompanhou com atenção o conclave e a escolha do primeiro papa latino-americano".

De acordo com Gilberto Carvalho, o governo brasileiro ficou feliz com a escolha do cardeal argentino. "É uma satisfação muito grande nossa, pelos primeiros movimentos do papa, no sentido da simplicidade com que ele está trabalhando, a informalidade, e na questão social". As informações são da Agência Brasil.