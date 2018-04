Dilma evitou os dissidentes Antes da viagem da presidente Dilma Rousseff a Cuba, no início da semana, o Itamaraty avisava: a brasileira não falaria com dissidentes durante a visita. Ao ser questionada a respeito de Yoani Sánchez, em Havana, a presidente disse que "o Brasil deu o visto para a blogueira", afirmando que os outros passos necessários para sua saída não eram da "competência do governo brasileiro". Dilma declarou que a questão dos direitos humanos não pode se tornar "uma arma de combate político-ideológico". "Se vamos falar de direitos humanos, começaremos a falar de direitos humanos no Brasil, nos EUA, a respeito de uma base aqui chamada Guantánamo", disse.