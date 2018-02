Dilma fará visita de trabalho a Obama em 30 de junho

Lisandra Paraguassu, Enviada Especial / Cidade do Panamá, O Estado de S. Paulo

CIDADE DO PANAMÁ - A presidente Dilma Rousseff irá a Washington no dia 30 de junho deste ano para uma visita de trabalho. A data foi confirmada no começo da noite deste sábado, 11, durante o encontro bilateral entre a presidente e seu colega americano, Barack Obama, durante a Cúpula das Américas.

"Eu estou muito feliz que a presidente Dilma poderá ir a Washington no dia 30 de junho, quando poderemos não apenas aprofundar nossas discussões, mas também fazer planos concretos para cooperação", disse Obama em uma curta declaração à imprensa no início da reunião com Dilma. A presidente também confirmou a data.

"Eu queria dizer que para mim também é muito importante continuar nas nossas relações. Brasil e Estados Unidos têm uma longa trajetória histórica e nesse processo nós construímos uma sólida relação. E nós temos uma ampla gama de assuntos nos quais podemos não só cooperar mas levar à frente para todo o continente latino-americano ações e iniciativas", afirmou Dilma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A viagem de Dilma será uma visita de trabalho e não uma visita de Estado - mais formal -, programada inicialmente para 2013, mas cancelada depois do escândalo de espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA).