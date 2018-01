Dilma nega ter se omitido sobre crise venezuelana

Às vésperas de sua chegada a Quito para a 4.ª reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino Americanos e Caribenhos (Celac), a presidente Dilma Rousseff negou, em entrevista ao jornal equatoriano El Comercio, que o Brasil tenha sido omisso em relação às crises política e econômica na Venezuela.

Na entrevista, publicada no domingo, ela afirmou que o governo prega respeito ao resultado das últimas eleições parlamentares venezuelanas, quando a oposição ao presidente Nicolás Maduro conquistou maioria dos assentos no Legislativo.

“Tivemos tudo menos silêncio por parte do Brasil em relação à Venezuela. Acompanhamos com muita atenção os acontecimentos no nosso vizinho do norte, país irmão com o qual mantemos excelentes e sólidas relações”, disse Dilma.

A presidente disse ainda que o Brasil age pelos princípios de não ingerência e autodeterminação. No começo do ano, antes da posse da Assembleia Nacional venezuelana, de maioria opositora, o Itamaraty divulgou nota pedindo respeito à vontade das urnas – em rara demonstração pública sobre a crise política no país.

Celac. Dilma chegará à capital do Equador no fim da tarde de hoje disposta a usar a crise como mote para a defesa da integração latino-americana, apesar das discordâncias entre os 33 países que compõem a Celac sobre como sair da estagnação econômica. Ela terá, ainda hoje, uma reunião de trabalho e um jantar com o presidente do Equador, Rafael Correa.

Em discurso sob medida para valorizar a Celac, Dilma pedirá prioridade aos temas que aproximam os países do grupo, e não às suas divergências.

Em tom conciliador, a presidente destacará a importância dos acordos regionais e da parceria nos projetos de infraestrutura para driblar as dificuldades que atingem as nações da Celac, abaladas pela desaceleração da China e por sucessivas quedas nas cotações das commodities.

No momento em que países da Celac enfrentam queda vertiginosa das exportações, alta da inflação, desemprego, baixo crescimento e problemas políticos, Dilma fará um pronunciamento para reforçar laços do bloco, deixando de lado pautas que dividem seus integrantes, como direitos humanos. O tema já provocou mal-estar entre Argentina e Venezuela, na cúpula do Mercosul, realizada em dezembro, no Paraguai.

A tentativa do Brasil é insistir na necessidade de outras fontes de crescimento para acelerar o comércio da região, que passa por muitas turbulências. Há a possibilidade de uma reunião paralela do Mercosul para discutir perspectivas de comércio com a União Europeia.