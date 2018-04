Dilma recebe ligação de Muamar Kadafi A presidente Dilma Rousseff recebeu ontem um telefonema do presidente da Líbia, Muamar Kadafi. O líder árabe - que é tratado pelo Palácio do Planalto como "líder da revolução líbia" - parabenizou Dilma pela eleição e manifestou preocupação com as vítimas das chuvas na região serrana do Rio, oferecendo sua ajuda ao País. A presidente agradeceu a solidariedade de Kadafi e disse esperar encontrá-lo no dia 16, em Lima, no Peru, durante a próxima reunião de cúpula de chefes de Estado de países sul-americanos e árabes.