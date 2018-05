'Dilma terá o chanceler dela', diz Amorim sobre caso Sakineh

O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse hoje, após ser homenageado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que nunca conversou com a presidente eleita, Dilma Rousseff, sobre a abstenção do Brasil em uma votação na Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a condenação ao apedrejamento de mulheres no Irã.

"Eu não vou comentar a política externa da presidente Dilma. Ela vai ter o chanceler dela", afirmou, referindo-se à entrevista que Dilma concedeu ao jornal Washington Post na semana passada em que declarou não concordar com os votos do Brasil a respeito do Irã.

O ministro disse ter ficado "decepcionado" com a notícia de que a iraniana Sakineh Ashtiani não foi libertada pelo governo do Irã, como foi informado ontem por organizações não-governamentais (ONGs).

Novo chanceler. Amorim também comentou que a presidente eleita "teve a delicadeza de me ligar para informar da nomeação" do embaixador Antonio Patriota para o cargo de ministro das Relações Exteriores.