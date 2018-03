Dimensão da ligação Iraque-al-Qaeda é desconhecida, diz Blair O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, disse hoje ? assim como o presidente George W. Bush havia feito horas antes - que o Iraque tem ligações com a rede terrorista Al-Qaeda. Mas ele ressaltou que a dimensão da cooperação é desconhecida. "Não sabemos de evidências da ligação do Iraque com o Al-Qaeda no que tange aos eventos do dia 11 de setembro de 2001", disse Balir a interlocutores da Casa dos Comuns. "Mas sabemos que há ligações entre o Al-Qaeda e o Iraque. Não podemos ter certeza sobre a dimensões das relações", ressalvou. As informações são da Dow Jones.