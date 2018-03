Diminuem conflitos entre estudantes e governo no Irã Teerã, capital do Irã, amanheceu mais tranqüila neste domingo depois de vários conflitos violentos entre estudantes iranianos que pedem o fim do governo teocrático e milicianos pró-governo. No resto do país, no entanto, a violência continua e já causou pelo menos uma morte. Segundo o jornal Nasim-e-Saba, o manifestante Ali Moini morreu ontem à noite em Shiraz, a 885 quilômetros ao sul de Teerã. Sua morte ocorreu depois que homens armados leais ao líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, atacaram uma manifestação de apoio aos protestos em Teerã. Os conflitos noturnos em Teerã começaram na última terça-feira e alcançaram seu auge na sexta, quando milicianos pró-governo atacaram grupos de curiosos, além de invadir dois dormitórios universitários, ferindo mais de 50 estudantes. Em todo o país, pelo menos 80 pessoas aforam detidas.