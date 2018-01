Diminui apoio nos EUA a um ataque contra o Iraque Metade dos americanos acredita que o Iraque dispõe de armas de destruição em massa, mas o apoio ao envio de tropas para afastar Saddam Hussein diminuiu, segundo uma nova pesquisa. A sondagem CNN/USA Today mostrou que caiu de 61%, em junho, para 53%, nesta semana, o apoio ao uso de tropas no Iraque. Quatro em 10 concordam com o envio de tropas mesmo que isto signifique que elas estarão em combate no Iraque por pelo menos um ano, e dois em 10 são a favor de uma ação militar, mesmo se os Estados Unidos não tiverem o respaldo dos aliados ocidentais. A pesquisa, promovida entre segunda e quarta-feiras e com uma margem de erro de 3,5 pontos porcentuais, foi divulgada no momento em que se intensifica o debate sobre o que fazer em relação ao Iraque.