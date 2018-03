Diminui crença dos norte-americanos em relação ao Iraque O número de americanos que acreditam que "as coisas estão indo bem" no Iraque caiu drasticamente nos últimos dois meses. Segundo uma pesquisa CNN-USA Today-Gallup divulgada hoje, 56% dos entrevistados expressaram otimismo com a situação no país árabe, contra os 86% verificados em maio. Já o número de americanos que acreditam que "as coisas estão indo mal", de acordo com o mesmo levantamento, subiu de 13% para 42% no mesmo período. A pesquisa mostrou que a opinião pública continua favorável ao presidente George W. Bush, que obteve uma aprovação pessoal de 61%. E dois terços disseram estar confiantes de que os Estados Unidos serão capazes de reconstruir a economia iraquiana. No entanto, o levantamento revelou que a quantidade de americanos que acreditam que Washington encontrará armas de destruição em massa no Iraque - a principal razão para a guerra segundo o governo dos EUA - caiu de 84% em março para 53% hoje. A sondagem mostrou também que quatro em 10 americanos afirmaram acreditar que a administração Bush enganou deliberadamente o público sobre o fato de o Iraque possuir armas de destruição em massa, enquanto que seis em cada dez não acreditam nessa possibilidade. Mais da metade - 53% - afirmaram que "seria muito sério" caso ficasse comprovado que o governo enganou o público nessa questão.