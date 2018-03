Diminui o incêndio em refinaria de Nova York O incêndio na refinaria de Staten Island já teve sua extensão bastante reduzida, depois de quase uma hora. A maior parte do fogo estava sobre a água e já consumiu todo o combustível que estava na superfície. Uma explosão em um navio carregado com gás propano teria dado início ao incêndio. A rede MSNBC informou que o escritório do prefeito da cidade de Nova York, Michael Bloomberg, está considerando que houve um acidente e não um atentado terrorista. Até o momento, não há informações sobre feridos. Mas os bombeiros admitem possibilidade de haver feridos e até mortos. Barcos da Guarda Costeira estão no canal de Arthur Kill, entre Staten Island e a costa de Nova Jersey, bloqueando a passagem a outras embarcações. A polícia controla e o tráfego na área e mantém pessoas afastados da área do fogo. O preço do petróleo subiu um dólar após o início do incêndio.