Diminui risco de grande erupção no Monte Merapi Vulcanólogos indonésios reduziram nesta terça-feira o alerta de erupção do Monte Merapi, vulcão localizado na ilha de Java, a mais populosa da Indonésia. De acordo com eles, o risco de uma grande erupção em um dos vulcões mais ativos do planeta diminuiu bastante nos últimos dias. O alerta de erupção do vulcão Merapi continua em seu segundo nível mais alto. Isso significa que ainda existe risco, mas também que as milhares de pessoas que fugiram dos arredores da montanha podem voltar às suas casas, disse Yousana Siagian, diretor do Centro de Vulcanologia e Prevenção a Desastres do governo indonésio. Em um abrigo provisório próximo do vulcão, moradores de uma aldeia no sopé do Monte Merapi comemoraram quando a notícia de que poderiam voltar para casa foi anunciada em um alto-falante. Cinco caminhões repletos de pessoas deslocadas pela iminência de uma erupção começaram em seguida a transportar os moradores de volta para suas casas. O vulcanólogo Jilal informou que o Merapi expeliu hoje três colunas de fumaça e seis jatos de lava, mas em quantidade menor do que em outras ocasiões. Apesar de a atividade persistir, a situação está bem melhor em comparação com outros dias, assegurou Jilal.