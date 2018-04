Diminui vantagem de Hillary na Pensilvânia, diz pesquisa A vantagem da senadora Hillary Clinton sobre o senador Barack Obama nas prévias do Partido Democrata no Estado da Pensilvânia diminuiu, mostrou uma pesquisa divulgada na quinta-feira. A vantagem dela caiu de 20 pontos percentuais em janeiro para 12 agora, segundo a mais recente pesquisa da Faculdade Franklin & Marshall. Hillary agora está à frente de Obama com 44 por cento das intenções de voto contra 32 por cento para o adversário nas prévias da Pensilvânia, marcadas para o dia 22 de abril. Entre os democratas registrados, as opiniões positivas sobre Obama aumentaram de 52 por cento no mês passado para 57 por cento agora, ao passo que as sobre Hillary caíram um ponto percentual, para 62 por cento. Um fenômeno semelhante ocorreu com os eleitores registrados vistos como um todo, entre os quais Obama conta agora com 46 por cento de opiniões positivas (antes era de 41) e Hillary, com 41 por cento (antes era de 40). Terry Madonna, professor de questões públicas na Faculdade Franklin & Marshall, disse que a pesquisa mais recente reflete o crescimento nacional do apoio a Obama, que venceu as últimas dez prévias estaduais realizadas pelo Partido Democrata. Segundo Madonna, Hillary, senadora pelo Estado de Nova York, continua a favorita para vencer na Pensilvânia -- um Estado importante, que envia 103 delegados para a convenção nacional responsável por escolher o candidato democrata nas eleições presidenciais de novembro. A vantagem da senadora, ainda segundo Madonna, deve-se aos "democratas Reagan", normalmente membros de sindicatos sem educação superior que trabalham em indústrias antigas da região, como as de ferro e carvão. "Ela continua a liderar a corrida, mas acho que a Pensilvânia oferecerá uma disputa acirrada e não se deve descartar a possibilidade de ele (Obama) vencer aqui", disse o professor. Hillary aparece à frente de Obama, senador pelo Estado de Illinois, entre as mulheres, os brancos, as pessoas com mais de 55 anos de idade e os que não possuem grau universitário. Ela também é a candidata preferida entre os que ganham menos de 75 mil dólares por ano. Obama consegue uma maior penetração entre os não-brancos e as pessoas com grau superior, afirmou a pesquisa.