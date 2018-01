Dinamarca aprova lei que restringe imigração O Parlamento dinamarquês aprovou uma lei que restringe a imigração e os pedidos de asilo político, o que dificultará aos estrangeiros solicitar refúgio no país, receber permissão de residência e obter benefícios do sistema de bem-estar social. A medida, alvo de críticas, foi apresentada pelo governo minoritário liberal-conservador. A coalizão assumiu o governo em novembro do ano passado com promessas de proteger o sistema de bem-estar social do país e impedir que ele seja "explorado" por estrangeiros. O apoio parlamentar por parte do direitista Partido do Povo Dinamarquês, que se opõe à imigração indiscriminada, assegurou a aprovação da lei, que deverá entrar em vigor em 1º de junho próximo. Os legisladores aprovaram a medida por 59 a 48 votos, depois de três horas de debate. Setenta parlamentares se ausentaram e três se abstiveram. O projeto de lei havia gerado preocupações por parte da agência de refugiados das Nações Unidas e de países europeus como Suécia, Bélgica e França. A Dinamarca se prepara para assumir a presidência rotativa da União Européia em 1º de julho.