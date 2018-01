Dinamarca confirma 4º caso de vaca louca Autoridades sanitárias dinamarquesas confirmaram hoje o quarto caso de encefalopatia espongiforme bovina (BSE, em inglês), ou doença da "vaca louca", no país. O último caso foi registrado numa fazenda próxima à cidade de Soenderborg, a 240 km ao sudoeste de Copenhague. Os testes iniciais tinham dado positivo e a confirmação final foi divulgada nesta sexta-feira. Autoridades informaram ainda que todo o rebanho, que ficou em quarentena na última semana, será sacrificado no domingo. A Administração Veterinária e Alimentar da Dinamarca acredita que cerca de 10 casos da doença serão confirmados no país até o final do ano. Autoridades disseram também que outro animal encontrado morto em uma fazenda diferente pode estar infectado, mas os resultados destes testes só devem sair dentro de 2 a 4 semanas.