Dinamarca detém nove acusados de planejar ação terrorista A Polícia da Dinamarca deteve na noite de segunda-feira nove pessoas, todas com menos de 30 anos, suspeitas de planejar um atentado terrorista, informou nesta terça-feira o serviço de inteligência dinamarquês (PET). A ação, sem incidentes, aconteceu no bairro muçulmano de Odense, terceira maior cidade do país. A Polícia apreendeu "materiais e bens" que sugeriam a preparação de um atentado, segundo a mesma fonte. Os detidos serão postos à disposição da Justiça ao longo do dia. Eles vinham sendo vigiados pela Polícia há um "longo tempo". Mas as suas identidades não foram reveladas por enquanto. O PET informou também que manteve contatos com "pessoas-chave" do mundo muçulmano na Dinamarca para informar sobre a situação. Por enquanto, não há previsão de aumentar o nível de segurança no país. Há poucos dias, a ministra da Justiça, Lene Espersen, decidiu formalizar uma acusação contra quatro jovens dinamarqueses, detidos em outubro de 2005, suspeitos de planejar um atentado em algum lugar da Europa. Eles foram relacionados a um outro grupo, detido na Bósnia. O PET não mencionou qualquer relação entre os dois casos. Mas descartou uma vinculação das detenções desta terça-feira com as de dois jovens acusados de preparar atentados contra trens na Alemanha.