Dinamarca reabrirá embaixada na Síria O embaixador dinamarquês na Síria, Ole Egberg Mikkelsen, voltará no próximo domingo a Damasco para reabrir a delegação diplomática da Dinamarca nesse país, informou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores. A Dinamarca retirou todo seu pessoal diplomático da Síria no último dia 10, devido à falta de segurança após sua embaixada ser incendiada seis dias antes durante os protestos pela publicação de caricaturas de Maomé no jornal Jyllands-Posten. As autoridades dinamarquesas desaconselham, no entanto, que seus cidadãos viajem à Síria, exceto por razões "estritamente necessárias". A Dinamarca enviou, há três dias, seu embaixador de volta à Indonésia para uma pronta reabertura da delegação diplomática do país em Jacarta. O governo dinamarquês mantém fechadas por falta de segurança suas embaixadas no Irã e no Paquistão, assim como seu consulado no Líbano.