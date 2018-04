Dinamarquês e tunisianos são presos por plano contra chargista Um cidadão dinamarquês descendente de marroquinos e dois tunisianos foram presos nesta terça-feira na Dinamarca, em conexão com um plano para matar um dos 12 cartunistas cujos desenhos do profeta Maomé causaram polêmica em 2006. O Serviço de Segurança e Inteligência disse que as prisões, perto de Aarhus, no oeste da Dinamarca, foram feitas após longas investigações para evitar "uma morte relacionada a terrorismo" que estava nos estágios iniciais de planejamento. O cidadão dinamarquês de 40 anos deverá ser liberado dependendo da investigação, disse o serviço. Os tunisianos continuarão detidos enquanto procedimentos de deportação forem conduzidos contra eles. De acordo com o Jyllands-Posten, o jornal que originalmente publicou as charges em setembro de 2005, os suspeitos são acusados de planejar matar Kurt Westergaard, de 73 anos. As charges foram depois republicadas em outras partes do mundo. Westergaard desenhou a charge que causou a maior controvérsia, mostrando Maomé com uma bomba no lugar de seu turbante. O jornal voltou a exibir nesta terça-feira o desenho em seu site. (Por Gelu Sulugiuc e Kim McLaughlin)