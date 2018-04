Dinamarqueses são o povo mais feliz da Europa, diz pesquisa Os escandinavos podem passar grande parte do ano imersos em um inverno rigoroso e escuro, mas são o povo mais feliz da Europa, mostrou um estudo divulgado neste mês. Países como a Dinamarca e a Finlândia marcaram as pontuações mais altas em um estudo sobre a felicidade na Europa realizado pela Universidade Cambridge e segundo o qual a Itália, Portugal e a Grécia, países mais ensolarados do sul, apresentavam os menores índices de satisfação. A pesquisa, intitulada "No Man is an Island" (nenhum homem é uma ilha), revelou que os países onde as pessoas passam mais tempo com os amigos e a família e mais confiam no governo e nas instituições públicas tinham maiores chances de terem cidadãos felizes do que os que se encontram em locais mais ensolarados. O estudo atribuiu uma nota de 1 a 10 para o sentimento de felicidade e satisfação manifestado pelos entrevistados. Os dinamarqueses --que revelaram ter um alto grau de confiança em seus políticos e instituições públicas-- ficaram na primeira posição com 8,3. Já os italianos --que registraram os menores níveis de satisfação com a qualidade de seu governo-- ficaram em último lugar, com 6,49. "A Itália, a Grécia, Portugal, a Alemanha e a França manifestaram os menores graus de felicidade, ao passo que os países escandinavos, a Holanda e Luxemburgo manifestaram os maiores", disse o estudo. Apesar de os europeus serem em média quatro vezes mais ricos do que seus pais e avós, o nível de felicidade deles hoje é igual ou menor do que 40 anos atrás.